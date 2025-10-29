Lola Cortés ACUSA A LOS PEONES ante La Capataz por levantarse tarde. ¡Mira cómo reaccionó La Bea!
Esta mañana Lola Cortés llevó a cabo actividades de los peones porque ellos se habían quedado dormidos. Un rato después, le informó a La Capataz lo que pasó.
Lola Cortés se acercó a La Bea, quien tiene el rol de La Capataz esta semana, para informarle que los peones se levantaron tarde para cumplir sus primeras tareas relacionadas con las gallinas y vacas. La Bea piensa hablar con ellos. Actualmente los peones son Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia, Omahi y Sergio Mayer Mori.
