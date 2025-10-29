ÚLTIMA HORA: “El Patrón” es el más votado y compartirá la habitación del Capataz con La Bea

Empezamos una tercera semana en lLa Granja VIP y no hay duda de que las emociones se están elevando a otro nivel, pues después de la salida de Sandra Itzel la tensión aumentó entre los granjeros. Sin embargo, el día lunes las cosas entre las celebridades fueron un poco mejor, ya que todos se prepararon para poder ganar el juego de los finalistas para el Capataz de la semana y después de todo, La Bea fue la ganadora, es por eso que el público decidió que Alberto del Río, "El Patrón", acompañara a la Capataz a la habitación principal.

¿Qué relación existe entre La Bea y "El Patrón"?

Es bien conocido que muchos de los granjeros empezaron a conocerse desde su ingreso a La Granja VIP y que antes no habían sostenido algún tipo de relación y ese es el caso de La Bea, ella comenzó a crear un lazo de amistad con muchos de los granjeros y se ha ganado el corazón de todos gracias a su empatía y su personalidad sin filtros.

En la primera semana, La Bea y "El Patrón" no crearon ningún tipo de conexión y se comunicaron solamente para lo indispensable. Cabe resaltar que ambos se han nominado en la Asamblea de La Granja VIP, pero eso no ha significado que tengan una enemistad, al contrario, los granjeros se dieron la oportunidad de conocerse un poco más.

"El Patrón" y La Bea crearon una alianza en La Granja VIP

La Bea y Alberto del Río decidieron darse la oportunidad de tener una amistad y han coincidido en algunas de las tareas con los animales de La Granja VIP y él se ofreció para darle una rutina de ejercicio a nuestra Capataz de la semana. Como lo dijimos anteriormente, ellos se habían nominado cara a cara, pero este día, los dos se prometieron no nominarse entre ellos.

Parece que es muy buen resultado el que "El Patrón" y La Bea vayan a compartir la habitación del Capataz, pues eso podría reforzar aún más la amistas y alianza que ha surgido entre ellos.