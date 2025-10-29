“Hasta me ponen caras": La Bea dice que algunos granjeros NO LE HACEN CASO y le dan el avión
La Bea arremete contra los peones que no han cumplido todas sus tareas y quienes no le hacen caso a sus indicaciones como La Capataz de la semana.
La Bea se está enfrentando a un importante reto como La Capataz: algunos granjeros y peones han mostrado indisciplina con ella y no le hacen caso. Así se los contó a César Doroteo, Fabiola Campomanes y Lola Cortés, quienes le manifestaron su apoyo. Incluso, Lola prometió que va a hacer público cómo ha atestiguado que los peones se levantan tarde y no han hecho todas sus tareas.
