¡Una experiencia inolvidable! Los granjeros montan a caballo por primera vez (VIDEO)
En compañía de los caballerangos, las celebridades de La Granja VIP vivieron la experiencia de montar a caballo
Durante la visita de los caballerangos, los granjeros no solamente aprendieron a ensillar a los caballos, sino que algunas de las celebridades de La Granja VIP como Lolita Cortés, Manola Díez y La Bea vivieron la experiencia de montar por primera vez a los majestuosos animales.
Galerías y Notas Azteca UNO