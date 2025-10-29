inklusion logo Sitio accesible
¡Una experiencia inolvidable! Los granjeros montan a caballo por primera vez (VIDEO)

En compañía de los caballerangos, las celebridades de La Granja VIP vivieron la experiencia de montar a caballo

Durante la visita de los caballerangos, los granjeros no solamente aprendieron a ensillar a los caballos, sino que algunas de las celebridades de La Granja VIP como Lolita Cortés, Manola Díez y La Bea vivieron la experiencia de montar por primera vez a los majestuosos animales.

