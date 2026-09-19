Carlos Trejo ayudará a este Granjero a contactar a un ser querido en el más allá en La Granja VIP

Desde los primeros días en La Granja VIP, Pimpinela Escarlata compartió con sus compañeros que una de las razones por las cuales había aceptado ingresar al reality es que su mamá se lo había pedido antes de fallecer. El luchador ha expresado cuánto extraña a su madre y, Carlos Trejo, le prometió que lo ayudaría a contactarla.

A pesar de que, dijo, le tiene miedo a los "espantos", Pimpinela aseguró a Natalia Alcocer y a Niurka que pidió la ayuda del cazafantasmas para ponerse en contacto con el más allá y tener una última conversación con su madre.

"Ya le dieron permiso a Trejo para contactarme con mi mamá, tuvo que pedir permiso", dijo el luchador con la ilusión de volver a sentirse cerca de su ser querido.

Cabe decir que Pimpi hizo el comentario sobre su miedo a los espíritus porque ha escuchado de otros Granjeros que “espantan en La Granja VIP”. Sin embargo, Natalia le dijo que debería tenerle más miedo a los vivos, mientras Niurka le aseguró que si hubieran alguna energía, ella ya la hubiera sentido.

Qué le pasó a la mamá de Pimpinela Escarlata

Pimpinela Escarlata se abrió con los Granjeros y compartió que uno de los dolores más fuertes que ha experimentado en su vida es haber perdido a su madre quien falleció el 11 de julio de 2026 a los 86 años tras enfrentar algunas complicaciones de salud.

El luchador dijo que su mamá, María del Socorro Lozano, fue una mujer trabajadora que luchó por sacarlo adelante a él y a sus hermanos durante su infancia en Torreón.

A lo largo de los días en La Granja ha expresado que ama y extraña a su madre, incluso, ha declarado que en ocasiones se aísla porque la pérdida aún es muy reciente y se siente triste.

