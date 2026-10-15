Manelyk abre su corazón en La Granja VIP: habla del exnovio que quiso convencerla con dinero y la TRATABA MAL (VIDEO)
Por su personalidad fuerte, Mane no ha tenido tanta suerte en el amor y recordó la vez que terminó a una pareja porque se portó muy mal en un viaje familiar.
Son pocas las veces que Manelyk se ha animado a contar cosas personales en La Granja VIP, pues prefiere mantener una imagen inquebrantable. Sin embargo, ya le tiene la confianza suficiente a Azalia y por fin se atrevió contarle que tuvo un novio que le gustaba mucho, pero que tuvo actitudes pesadas con ella durante un viaje con su familia y cuando trató de terminar la relación, este hombre quiso convencerla con dinero, prometiéndole que le daría una extensión de su tarjeta de crédito.