Manelyk abre su corazón en La Granja VIP: habla del exnovio que quiso convencerla con dinero y la TRATABA MAL (VIDEO)

Son pocas las veces que Manelyk se ha animado a contar cosas personales en La Granja VIP, pues prefiere mantener una imagen inquebrantable. Sin embargo, ya le tiene la confianza suficiente a Azalia y por fin se atrevió contarle que tuvo un novio que le gustaba mucho, pero que tuvo actitudes pesadas con ella durante un viaje con su familia y cuando trató de terminar la relación, este hombre quiso convencerla con dinero, prometiéndole que le daría una extensión de su tarjeta de crédito.