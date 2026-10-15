Niurka le revela a Rafa Mercadante lo que más desea hacer cuando salga de La Granja VIP

Niurka Marcos compartió con Rafa Mercadante uno de los deseos que le gustaría cumplir al salir de La Granja VIP: tener un jardín enorme para que sus perros puedan jugar y disfrutar de un espacio cómodo. La vedette explicó que no busca tener una vida de granja ni mudarse a un rancho, sino contar con un lugar parecido al área verde del reality, donde sus mascotas puedan correr y divertirse con libertad. Su confesión mostró una faceta más personal de Niurka, quien imagina un espacio pensado especialmente para el bienestar de sus perritos. Así, la cubana dejó ver que uno de sus planes es darles un lugar ideal para jugar.