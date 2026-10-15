¿Miedo a la funa? Manelyk le pone un alto a Azalia en La Granja VIP tras hacer un comentario muy desafortunado (VIDEO)
En el afán por defender al Mono Osuna de las críticas en La Granja VIP, Azalia soltó una opinión polémica y Mane no dudó en contenerla para evitar problemas.
El equipo de Manelyk ya tiene más que claro que sus rivales van en contra de Mario “Mono” Osuna y por eso es uno de los nominados de La Granja VIP. Es por esto que están pensando la forma de defenderlo y se quejaron de que personas como Natalia hubieran usado adjetivos fuertes para referirse a su conducta, una postura que hizo enfurecer a Azalia y hasta se atrevió a decir que “La Vikinga” llevaba permitiendo lo mismo toda la vida. Lo que no se esperaba, es que ninguno de sus aliados le seguiría la corriente y hasta Mane le hizo una señal para que guardara silencio.