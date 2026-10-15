¿Será una señal? Natalia Alcocer le cuenta a Pablo Montero que soñó con él

Las conversaciones entre los participantes de La Granja VIP siguen regalando momentos inesperados, y esta vez Natalia Alcocer sorprendió a Pablo Montero con una confesión muy particular: ¡había soñado con él! La participante decidió compartirle al cantante lo que había ocurrido en su sueño, en el que ambos aparecían juntos. La revelación llamó la atención por la naturalidad con la que Natalia se lo contó, mientras Pablo se convirtió en el protagonista de aquella experiencia nocturna. Aunque la conversación no confirma que exista algo más entre ellos, el comentario dejó un momento curioso dentro de la convivencia en la granja.