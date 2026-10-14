Mario “Mono” Osuna recibe varios votos en La Granja VIP, dejando fuertes réplicas entre los Granjeros: “El pez por la boca muere”
¡De todo! Revive los comentarios que se hicieron en La Asamblea de La Granja VIP, donde ciertos Granjeros fue posicionados en la Tabla de Nominados
Cada uno de los Granjeros nominó a uno de ellos para posicionarlo en la Tabla de Nominados de La Granja VIP, pero varios de ellos sorprendieron al dejar su voto para Mario “Mono” Osuna, dejando fuertes comentarios en La Asamblea. Sin embargo, otros Granjeros igualmente fueron posicionados, revive el momento.