“Bebeshita” aclara la POLÉMICA sobre el EMPUJÓN de Julio Camejo; entendiendo qué fue lo que pasó en La Granja VIP
¡Daniela “Bebeshita” revive el video del empujón que supuestamente recibió de Julio Camejo, en el que pudo aclarar la situación entre ellos en La Granja VIP
“Bebeshita” observa nuevamente los hechos de La Asamblea en el que supuestamente recibió un empujón de Julio Camejo, para descubrir que en realidad fue Niurka Marcos quién la empujo, pero al final pide una disculpa de los responsables en La Granja VIP