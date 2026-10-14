La Granja VIP: Tensiones entre Granjeros en La Asamblea y el poder del Huevo Dorado, revive el programa completo de hoy, 14 de octubre
Las tensiones siempre se hacen visibles en La Asamblea, pero hoy subieron al máximo, revive todo lo que paso en La Granja VIP de hoy, 14 de octubre
¡Muchos gritos se vivieron en La Granja VIP! En La Asamblea cada uno de los Granjeros escogió a uno para ser nominado, dejando replicas intensas, algunas subieron de tono frente a todos, marcando hostilidades que en algún momento parecían que se habían borrado. Además de que se dio a conocer quién fue el ganador del Huevo Dorado, con la posibilidad de sacar a alguien de la Tabla de Nominados y meter a alguien más. ¿Te lo perdiste? No temas, te dejamos el programa completo para que escuches todo lo que se dijeron.