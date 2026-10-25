Manelyk espera una doble victoria en La Granja VIP: un rival fuera y no más días de Peón
La influencer tiene dos deseos para este día clave y uno tiene que ver con su futuro en La Granja
Manelyk considera que hoy es un día clave en La Granja VIP, pues espera que la eliminación afecte al equipo contrario y que los suyos permanezcan intactos en la competencia. La participante dejó claro que desea ver salir a uno de sus rivales, justo cuando la tensión aumenta entre ambos bandos. Además, la Granjera destacó que este es su último día como peona y expresó su deseo de no volver a ocupar ese puesto. Así, Manelyk enfrenta la jornada con dos expectativas: que la eliminación favorezca a su equipo y que su próxima semana en la granja sea muy diferente.