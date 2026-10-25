Manelyk espera una doble victoria en La Granja VIP: un rival fuera y no más días de Peón

Manelyk considera que hoy es un día clave en La Granja VIP, pues espera que la eliminación afecte al equipo contrario y que los suyos permanezcan intactos en la competencia. La participante dejó claro que desea ver salir a uno de sus rivales, justo cuando la tensión aumenta entre ambos bandos. Además, la Granjera destacó que este es su último día como peona y expresó su deseo de no volver a ocupar ese puesto. Así, Manelyk enfrenta la jornada con dos expectativas: que la eliminación favorezca a su equipo y que su próxima semana en la granja sea muy diferente.