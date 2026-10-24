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¿Otro ataque de celos? La Bebeshita cuenta en La Granja VIP cómo Julio Camejo se interpuso entre ella y Kevyn “Bicolor”

La foto que no ocurrió dejó a La Bebeshita desconcertada

Durante la fiesta de La Granja VIP, Bebeshita quería tomarse una fotografía con Kevyn y él había aceptado. Sin embargo, después de que primero posaran con todo el grupo, Julio intervino y señaló que ya debían devolver el celular, por lo que la foto que ella esperaba no se concretó. La situación desconcertó a Bebeshita, quien contó lo sucedido y reconoció que prefiere guardarse sus comentarios para evitar que la acusen nuevamente de sentir celos, primero de Manelyk y ahora de Julio. Aunque no quiso darle más importancia al asunto, el episodio dejó ver que la situación sí la sacó de onda.

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