¿Quién saldrá de La Granja VIP? “El Mono” Osuna lanza INDIRECTA antes de la Eliminación

A pocas horas de la eliminación en La Granja VIP, El Mono Osuna lanzó un comentario que no pasó desapercibido y con el que Manelyk estuvo completamente de acuerdo. “Es un gran día para que se vaya un disfuncional”, expresó el participante, dejando en el aire una frase que podría interpretarse como una indirecta hacia el equipo rival. Manelyk coincidió con su postura, respaldando el comentario en medio de la tensión que se vive entre los granjeros. Con la eliminación cada vez más cerca, las declaraciones aumentan la expectativa sobre quién abandonará la competencia y cómo reaccionarán los participantes ante el resultado.