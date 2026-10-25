Estos Granjeros ven venir la TRAICIÓN de Ivonne Montero a su equipo en La Granja VIP
Niurka recibe críticas por las intenciones que sus compañeros atribuyen a su equipo
El Mono Osuna y Fernando Lozada sospechan que Ivonne podría darle la espalda al equipo disfuncional de La Granja VIP. Durante su conversación, también cuestionaron a Niurka por una charla que escucharon entre ella y Julio. ¿Solo quieren a Ivonne por estrategia? Los participantes comentaron que Ivonne podría cambiar de bando y señalaron que Julio habló de la importancia de no perder el punto que ella representa. Para El Mono y Fer, esto demostraría que el equipo de Niurka podría estar interesado en Ivonne por su valor estratégico para las nominaciones. Por ello, cuestionaron sus intenciones y calificaron de hipócrita esa actitud.