Manelyk quiere cambiar su manera de expresarse y hace una promesa dentro de La Granja VIP

Manelyk aprovechó este domingo en La Granja VIP para enviar un mensaje especial a sus fans, a quienes llama cariñosamente sus “pajaritas”. La participante les deseó un buen día y recordó la rutina que acostumbraba seguir los domingos antes de entrar al reality. Además de acordarse de sus seguidores, Manelyk compartió un propósito personal: eliminar la palabra “odio” de su vocabulario. “Inhalo odio, exhalo paz”, expresó, dejando ver que busca adoptar una actitud diferente ante las situaciones que enfrenta. Su reflexión contrastó con las tensiones propias de la competencia y mostró una faceta más tranquila de la granjera.