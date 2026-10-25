Manelyk ACUSA a Kevyn “Bicolor” de provocar peleas en La Granja VIP
¿Le gusta molestar, pero no que le contesten? Manelyk habló sobre la actitud de Kevyn en La Granja VIP
Manelyk expresó su molestia por la actitud de Kevyn durante las discusiones en La Granja VIP. Según contó, a él le gusta molestar y provocar, pero cuando ella le responde de la misma manera, cambia su postura y le pide que recuerde que todo es parte del juego. La participante recordó que, durante uno de sus enfrentamientos, Kevyn comenzó a decirle cosas, pero cuando ella contestó, él le pidió que ya no siguiera con el tema y pasara la página. Para Manelyk, esta actitud refleja una contradicción en la forma en que Kevyn maneja los conflictos dentro de la competencia.