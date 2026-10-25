Manelyk ACUSA a Kevyn “Bicolor” de provocar peleas en La Granja VIP

Manelyk expresó su molestia por la actitud de Kevyn durante las discusiones en La Granja VIP. Según contó, a él le gusta molestar y provocar, pero cuando ella le responde de la misma manera, cambia su postura y le pide que recuerde que todo es parte del juego. La participante recordó que, durante uno de sus enfrentamientos, Kevyn comenzó a decirle cosas, pero cuando ella contestó, él le pidió que ya no siguiera con el tema y pasara la página. Para Manelyk, esta actitud refleja una contradicción en la forma en que Kevyn maneja los conflictos dentro de la competencia.