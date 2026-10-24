¿Desperdició la comida? “El Mono” Osuna se ENFURECE con Julio Camejo por dejar la carne con el plástico

Un descuido en la cocina provocó el enojo de El Mono Osuna en La Granja VIP. El participante contó su molestia con Julio, quien habría puesto a hervir una pieza de carne sin sacarla de la bolsa de plástico y después se fue a dormir, dejando el alimento en el agua caliente. El Mono consideró que la carne ya no servía y cuestionó que Julio la hubiera dejado de esa manera. La situación generó preocupación por el posible desperdicio de comida, un asunto importante para los granjeros, quienes deben administrar sus recursos durante la competencia