Niurka expone cuál es el PEOR ERROR de Manelyk y su equipo en La Granja VIP: “Viven insatisfechos”

Conforme se acerca el momento de conocer al séptimo eliminado de La Granja VIP, la tensión se apodera del ambiente y las equivocaciones de los Granjeros van saliendo a la luz. Es por esto que Niurka se tomó el tiempo para analizar lo que está pasando con el equipo de Manelyk y reveló que para ella, su error es que nunca admiten cuando se equivocan y esto termina provocándoles más problemas.

Así se lo contó a Natalia Alcocer, quien señaló que sus compañeros estaban "muy tranquilos" y eso le parecía extraño. Fue así que la llamada "mujer escándalo" señaló que desde su punto de vista, Mane y amigos solo están calmados porque no han encontrado forma de justificar los conflictos que tuvieron en los últimos días en lugar de tratar de remediar.

"Ese tipo de personas hacen mal las cosas y quieren voltear la tortilla, pero no saben cómo. Así van por la vida, no haciéndose responsable de sus cag*d*s, con lo rico que es aceptar que te equivocaste, levantar la cara, pedir una disculpa y preguntar cómo lo puedes arreglar", sentenció la vedette, que incluso remarcó que por increíble que suene, ella misma ha tenido que aprender a hacerse cargo de sus errores y entender que no tiene la verdad absoluta.

¿Qué pasó con Manelyk y su equipo en La Granja VIP? Esto reveló Niurka

Aunque no habló de un conflicto en especial, Niurka se refirió a los aliados de Manelyk como personas que no están dispuestas a aceptar equivocaciones y lamentó que por esta insistencia en tener la razón, no consigan estar felices. Todo esto mientras los integrantes de La Granja VIP se preparan para el Viernes de Traición y están a la expectativa de lo que hará Fernando Lozada, que se ganó la Salvación y ahora podrá sacar a uno de los nominados de la tabla.

"Las personas que siempre creen tener la razón nunca se reparan. Por eso no terminan de ser felices. Viven insatisfechos porque siempre les falta algo", concluyó la "mujer escándalo".