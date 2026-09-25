Julio Camejo admite que su error podría costarle ser eliminado de La Granja VIP
Dos semanas de juego podrían tambalearse por una decisión que ahora reconoce como un error
Julio Camejo hizo una reflexión sobre el conflicto que protagonizó recientemente en La Granja VIP y reconoció que pudo haberse equivocado al hablar sin comprobar aquello que creyó haber visto. Durante una conversación, el actor aceptó que “alucinó”, pues interpretó una situación, dio por hecho que era cierta y después comprendió que debió verificarla antes de señalarla. Julio también reconoció que este error podría afectar el juego que había construido durante sus dos semanas en la competencia. Ante la posibilidad de enfrentar consecuencias en la próxima eliminación, el granjero aseguró que está dispuesto a aceptar lo que suceda: “Va a pasar lo que tenga que pasar”, dejando abierta incluso la posibilidad de salir este domingo.