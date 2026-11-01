Mono Osuna confiesa a qué Granjero dejará NOMINADO con El Legado si sale de La Granja VIP este domingo

Mario ‘Mono’ Osuna es uno de los cinco Granjeros nominados en esta octava semana de La Granja VIP, por lo que tiene riesgo de ser eliminado. En caso de ser el menos apoyado por el público, el exfutbolista tendrá el poder del Legado, el cual consiste en nominar al primer participante de la siguiente semana. En una charla con el Equipo Resistencia, Mono adelantó a quién dejará nominado si finalmente abandona el reality.