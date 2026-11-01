Kunno lanza advertencia a Bebeshita y planea una VENGANZA hacia la Granjera de La Granja VIP

Kunno tuvo un momento a solas en las afueras del edificio principal. Delante de las cámaras, el creador de contenido se vio muy frustrado por la decisión de Bebeshita de no hacer la compra de una tarde de chicas mientras era Capataz. La misma tenía un valor de 10 mil Plata Cash, pero Kunno intuye que Bebeshita escogió tener una cita romántica con Kevyn Contreras en vez de priorizas a sus amigas: promete traición.