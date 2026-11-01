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Kevyn Bicolor vuelve a provocar a Rafa Mercadante y este le avienta sus pertenencias en la cara (VIDEO)

El conflicto entre Kevyn Contreras y Rafael Mercadante sigue vigente en La Granja VIP y ahora protagonizaron una batalla de objetos

La relación entre Kevyn Contreras y Rafael Mercadante pende de un hilo. Ambos Granjeros tuvieron un encontronazo durante la tarde del sábado 31 de octubre, donde le reclamó ciertas actitudes a “Bicolor”. Si bien intentaron hacer las pases, las provocaciones siguieron este 1 de noviembre y ahora se aventaron pertenencias mientras armaban sus maletas.

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