Kevyn Bicolor vuelve a provocar a Rafa Mercadante y este le avienta sus pertenencias en la cara (VIDEO)

La relación entre Kevyn Contreras y Rafael Mercadante pende de un hilo. Ambos Granjeros tuvieron un encontronazo durante la tarde del sábado 31 de octubre, donde le reclamó ciertas actitudes a “Bicolor”. Si bien intentaron hacer las pases, las provocaciones siguieron este 1 de noviembre y ahora se aventaron pertenencias mientras armaban sus maletas.