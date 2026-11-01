El Equipo Resistencia planea TRAICIONAR a Bebeshita y nominarla si ocurre esto en la semana 9 de La Granja VIP

El Equipo Resistencia tuvo una seria charla con Bebeshita pensando en la novena semana de La Granja VIP. Tanto Mono Osuna como Kunno adviertieron que nominarán a la creadora de contenido durante la Asamblea del próximo miércoles en caso de que haya gastado 10 mil Plata Cash del presupuesto para tener una cita romántica con Kevyn Contreras. “El que avisa no traiciona”, esbozó Mono.