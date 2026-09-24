¿Al nivel de Messi? Mono Osuna cuenta cómo era jugar junto a Ronaldinho durante su etapa como futbolista (VIDEO)

En una conversación con Julio Camejo y Fernando Lozada, Mario “El Mono” Osuna recordó su etapa como futbolista profesional cuando formaba parte de la plantilla del Querétaro. El participante de La Granja VIP recordó uno de sus goles que llegó gracias a una jugada de Ronaldinho y le contó a los demás Granjeros cómo es jugar con el astro brasileño en el mismo equipo.