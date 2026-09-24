El Jardinero de Mariana | Mariana tiene sueños bastante intensos y no comprende por qué siente ese tipo de cosas
Entre besos y contacto piel a piel, Mariana comenzó a imaginar escenarios con los que jamás ha vivido, ¿Qué es lo que quiere decir este sueño?
Mariana tuvo una visita que le hizo sentir una intensidad que hace mucho no sentía y que en realidad no esperaba volver a vivir y poco a poco las cosas comenzaron a subir de nivel, llevándola a lugares que no esperaba... Hasta que se dio cuenta de que todo era un sueño.