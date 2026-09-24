Clip: Natalia Alcocer rompe en llanto tras el fuerte encuentro que tuvo con Niurka antes de la Gala; “No me interesa tratar con alguien así"

Momentos antes de comenzar la gala de este jueves 24 de septiembre, Natalia Alcocer se retiró de la sala pues rompió en llanto debido a las emociones que le generó la pelea con Niurka minutos antes. Kevyn y Azalia no tardaron en alcanzarla para tranquilizarla y consolarla. La Negra le recordó que solo se verá afectada por Niurka si ella se lo permite.