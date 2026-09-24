Clip: Natalia Alcocer rompe en llanto tras el fuerte encuentro que tuvo con Niurka antes de la Gala; “No me interesa tratar con alguien así"
La Vikinga no pudo contener sus emociones y explotó debido a la pelea que encaró con la vedette cubana.
Momentos antes de comenzar la gala de este jueves 24 de septiembre, Natalia Alcocer se retiró de la sala pues rompió en llanto debido a las emociones que le generó la pelea con Niurka minutos antes. Kevyn y Azalia no tardaron en alcanzarla para tranquilizarla y consolarla. La Negra le recordó que solo se verá afectada por Niurka si ella se lo permite.