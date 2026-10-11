Pascal recuerda cómo estuvo a punto sufrir una FATALIDAD tras caer al mar cuando era niño (VIDEO)
El atleta compartió una de sus experiencias cuando era niño, donde cayó a mar abierto y debió hacer lo imposible para salvar su vida
Pascal Nadaud recordó su infancia mientras se encontraba platicando con Mario “Mono” Osuna y Rafael Mercadante en La Granja VIP. Sin embargo, sorprendió a los presentes cuando reveló la vez que pudo haber perdido la vida. El atleta detalló que vivía en una zona montañosa cuando era pequeño y, en un accidente, cayó al mar abierto sin la presencia de adultos.