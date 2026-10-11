¡Kevyn “Bicolor” llegó a su límite! Prefiere irse de La Granja VIP antes que otra semana de Peón

Kevyn dejó clara su postura en La Granja VIP: prefiere cuidar su salud antes que continuar en la competencia si debe pasar otra semana como Peón. El participante expresó que ya no soportaría repetir la experiencia y que, ante esa posibilidad, preferiría la fuga. Su declaración deja ver el desgaste que le ha provocado asumir las responsabilidades de este puesto dentro de la granja. Aunque permanecer en el reality implica seguir enfrentándose a retos y condiciones difíciles, Kevyn parece tener un límite claro cuando se trata de volver a desempeñar esas labores. ¿Estaría dispuesto a abandonar la competencia si vuelve a convertirse en Peón?