Rafa Mercadante CONFRONTA a Kevyn Bicolor y lo acusa de ser un infiltrado dentro de La Granja VIP
El actor comenzó a dudar de las actitudes de Kevyn Contreras y lo acusó de ser un infiltrado de la producción ¿Qué dijo el comediante?
Rafael Mercadante comenzó a desconfiar de ciertas actitudes de Kevyn Contreras “Bicolor”. El actor le remarcó ciertas acciones como “desaparecer de la nada” dentro de La Granja VIP, razón por la cual lo acusó de ser un infiltrado de la producción. El comediante estalló de risa, pero Rafa está cerca de descubrir su juego. Semanas atrás recibió comida gourmet a cambio de pasar información a Adal Ramones.