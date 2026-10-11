Azalia Ojeda confiesa por qué los domingos son tan difíciles en La Granja VIP

Azalia habló con Pimpinela y Rafa sobre lo mucho que le estresan los domingos en La Granja VIP, pues, aunque reconoce que todo forma parte de un juego, también es inevitable tomarles cariño a sus compañeros.

La participante aseguró que no se toma las situaciones de manera personal y que, si llega a ser eliminada, se irá feliz por haber vivido la experiencia por sí misma. Además, dejó claro que no es de las personas que se aferran a permanecer en el reality, pues afuera tiene una vida propia y personas que la aman. ¿Será que ya está preparada para despedirse?