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Azalia Ojeda confiesa por qué los domingos son tan difíciles en La Granja VIP

¿Ya está lista para irse? La Granjera confiesa por qué no se aferra a permanecer en el reality

Azalia habló con Pimpinela y Rafa sobre lo mucho que le estresan los domingos en La Granja VIP, pues, aunque reconoce que todo forma parte de un juego, también es inevitable tomarles cariño a sus compañeros.
La participante aseguró que no se toma las situaciones de manera personal y que, si llega a ser eliminada, se irá feliz por haber vivido la experiencia por sí misma. Además, dejó claro que no es de las personas que se aferran a permanecer en el reality, pues afuera tiene una vida propia y personas que la aman. ¿Será que ya está preparada para despedirse?

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