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“No voy a aceptar un reclamó a mí": Natalia Alcocer inicia un fuerte pleito con Adal Ramones al culparlo de modificar lo que pasa en La Granja VIP

Se inicia un fuerte pleito entre Natalia Alcocer y Adal Ramones, en el que la Granjera lo acusa de modificar lo que pasa en La Granja VIP. Esto se dijeron

Todo empezó cuando en La Granja VIP, se dieron a conocer imágenes de Natalia Alcocer y Pablo Montero, donde se les acusaba de dormir mucho y estar en su “luna de miel”, para finalmente tachar a Adal Ramones de modificar todo para generar pleito entre los Granjeros. Situación por la que el Conductor le pidió respeto ante sus comentarios, en especial al ser la autoridad.

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