¡Primeras 24 horas! Granjeros pasan la prueba de mantenerse atados en parejas, superando varios retos entre ellos en La Granja VIP
Los Granjeros hablan sobre su experiencia al pasar juntos las primeras 24 horas, adaptandose y aceptando ciertos cambios en su forma de ser en La Granja VIP
Algunos mencionaron la baja de su presupuesto por ciertas fallas, mientras que otros relatan su experiencia al tener que cambiar su actitud ante sus compañeros al ser unidos. Para algunos, las primeras 24 horas han sido complejas, mientras que para otros lo ven como una oportunidad positiva. Esto comentaron en La Granja VIP.