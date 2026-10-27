Natalia Alcocer rompe en llanto en La Granja VIP y se cuestiona: “¿Por qué quiero luchar para que entiendan cómo soy?”

Natalia Alcocer rompió en llanto en La Granja VIP y expresó cuánto extraña a sus hijas. Durante una conversación con sus compañeros, la granjera también habló de sus límites frente a las cámaras y se preguntó por qué debía esforzarse para que otras personas entendieran su forma de ser.

“Yo quiero ver a mis nenas”, dijo mientras le ofrecían un abrazo. Entre las palabras de consuelo, una de las personas Niurka le aseguró que era una buena mamá y la escuchó hablar sobre lo que le molestaba de los comentarios de otras personas.

¿Por qué Natalia Alcocer rompió en llanto en La Granja VIP?

Natalia manifestó que la distancia de sus seres queridos le provocaba frustración. “Los extraño a todos. Yo quisiera saber que están bien”, explicó durante la charla. Luego dijo que prefería descansar: “Ya solo toca dormir y mañana voy a amanecer bien”.

En ese momento, la granjera también expresó su preocupación por cómo podía quedar ante los demás. Ante esto, tanto Niurka como Ivonne Montero le aseguraron que no debía sentirse así y destacaron las atenciones que recibía de su pareja, como las flores, las conversaciones y los momentos que compartían.

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Natalia Alcocer explica sus límites con su novio frente a las cámaras

Alcocer relató que había hablado con Pablo Montero sobre una broma que hizo Manelyk González relacionada con entrar a la regadera. Al explicar su postura, dejó claro que tener novio no cambiaba lo que estaba dispuesta a hacer dentro del reality.

“No me voy a bañar con mi novio en un reality nunca”, afirmó. También señaló que sus compañeros ya la conocían de otra experiencia y sabían que su manera de actuar era la misma, con pareja o sin ella.

Natalia vinculó esa decisión con sus hijas y expresó la pregunta que dio paso a las palabras de apoyo: “¿Por qué quiero luchar para que entiendan cómo soy?”. Ante esto, Niurka fue directa: no tenía que luchar ni buscar la aprobación de otras personas.

Durante ese intercambio, le aconsejaron partir de su propia aprobación y valorar la de sus seres queridos. También le recordaron el apoyo de su familia y describieron como sano y funcional el vínculo que mantenía con quienes estaban al cuidado de sus niñas.