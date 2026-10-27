Natalia Alcocer ACLARA las cosas con Fernando Lozada; ¿qué pasó entre ellos en La Granja VIP?
Fernando Lozada explicó por qué consideró falsa a Natalia Alcocer. Ella respondió a sus reclamos y precisó qué le dijo a Mono
Natalia Alcocer y Fernando Lozada hablaron sobre las actitudes y declaraciones que provocaron diferencias entre ellos en La Granja VIP. Durante la conversación, él explicó por qué llegó a considerar falsa a su compañera, mientras que ella respondió a sus señalamientos y aclaró qué había dicho en un intercambio con Mario "Mono" Osuna.
¿Por qué Fernando Lozada consideró falsa a Natalia Alcocer en La Granja VIP?
Fernando puso como ejemplo los intercambios de Natalia con Mono Le preguntó cómo creía que se veía un reclamo sobre tomar distancia si después lo saludaba con expresiones como “feliz día, monito”.
La granjera respondió que Mono había sido quien propuso dar un paso atrás. Lozada reconoció que no recordaba todos los detalles, pero sostuvo que, desde su perspectiva, había observado varias ocasiones en las que ella hacía señalamientos fuertes y después retomaba un trato cercano.
El participante explicó que esa percepción también surgió de una experiencia propia con Alcocer. Recordó que ella lo llamó “tramposo” y rechazó haber hecho trampa o haber pedido que le enviaran información.
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“Yo no pedí que me mandaran nada”, afirmó durante su explicación. Además, contrastó ese reclamo con una expresión de apoyo que, según recordó, Natalia había tenido antes hacia él.
Lozada señaló que en ese momento sintió que su compañera había sido falsa con él y que después interpretó otras actitudes de la misma manera. “A mí se me hace que está siendo falsa conmigo”, expresó para explicar el origen de su opinión.
También sostuvo que, si él considerara que alguien tiene conductas machistas, preferiría mantener distancia. Desde esa postura, cuestionó que Natalia hiciera comentarios que, a su juicio, podían causar daño fuera de la competencia y luego tuviera un trato amable con la misma persona.
Natalia Alcocer explica qué le dijo a Mono
Al responder, Natalia negó haber llamado “misógino” o “machista” a Mono. Aclaró que su señalamiento había sido sobre una acción concreta y que le dijo: “Lo que acabas de hacer me parece muy intimidante y violento”.
Alcocer insistió en la diferencia entre describir lo que ocurrió y definir al granjero de esa manera. Fernando reiteró que consideraba fuertes ese tipo de señalamientos, mientras ella recordó las palabras con las que, según su versión, había planteado el reclamo.
Natalia explicó que primero le dijo a Mono que lo consideraba “un gran deportista” y que quería conservar la parte buena que había conocido de él. También recordó que le había agradecido sus sonrisas en el pasillo y los chistes de Kiko que le hacía.
Dentro de esa misma conversación, dijo que había expresado su opinión sobre la influencia de otra persona. Según relató, consideraba que alguien lo aconsejaba mal y lo llevaba hacia actitudes negativas, aunque ella quería seguir conociendo al compañero que había sido amable con ella.
Por último, precisó cómo surgió la propuesta de tomar distancia. De acuerdo con su relato, ella le pidió que no se pusiera así con ella; él respondió que daría un paso atrás y Natalia contestó: “Damos un paso atrás”.