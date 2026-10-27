Kunno habla sobre la relación entre Natalia Alcocer y Pablo Montero en La Granja VIP: “Lo trae consumido”

Guillermo Kunno Olivo Pérez, conocido como Kunno, cuestionó la relación entre Natalia Alcocer y Pablo Montero durante una conversación con otros granjeros en La Granja VIP. El creador de contenido aseguró que percibe un cambio en la manera de convivir del cantante y atribuyó esa diferencia a su vínculo con la granjera.

La charla comenzó mientras los participantes comentaban a quién preferirían ver fuera de la competencia. Al mencionar a la pareja, se escuchó una preferencia por la salida de Natalia. Fue entonces cuando Kunno explicó cómo recuerda al intérprete durante sus primeros días en la Granja y por qué considera que ahora se comporta de otra manera.

¿Qué dijo Kunno sobre Natalia Alcocer y Pablo Montero en La Granja VIP?

Para el influencer, Montero se mostraba más dispuesto a conversar y divertirse cuando llegó al programa. “Él no estaba así cuando llegó, era superchido, chismeaba, cotorreaba”, expresó al comparar aquella convivencia con la que observa actualmente.

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Después, señaló directamente a Alcocer como la responsable de ese cambio, según su propia percepción. “El problema fue ella, que lo trae consumido”, afirmó.

En medio del intercambio, Manelyk González recordó que Natalia y Pablo son novios. Kunno continuó con su planteamiento y consideró que una eventual salida de la granjera podría favorecer al cantante: “Si ella se va, creo que él puede alivianarse un poco”.

¿Desde cuándo son novios Natalia Alcocer y Pablo Montero?

La relación entre Alcocer y Montero comentó se formalizó durante La Gala del domingo 18 de octubre, cuando Pablo le pidió a Natalia que fuera su novia y ella aceptó. A ambos habían mantenido una relación aproximadamente 20 años antes de reencontrarse en la competencia.

Alcocer también explicó qué la llevó a considerar una nueva oportunidad con el intérprete. Durante otra conversación, recordó la dinámica en la que permanecieron amarrados y destacó que colaborar en las actividades le permitió reconocer lo bien que trabajaban juntos. Esa experiencia, según contó, influyó en que volviera a verlo como una posible pareja