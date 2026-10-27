Kunno RECUERDA cómo descubrió su sexualidad en La Granja VIP: “Jugábamos a la lucha libre”

Kunno recordó cómo descubrió que le gustaban los hombres durante una conversación en La Granja VIP. El granjero compartió una experiencia de sus primeros años de secundaria y contó que su primer beso fue con quien entonces era su mejor amigo.

Kunno recuerda su sexualidad y su primer beso en La Granja VIP

“Todo fue en la secundaria”, explicó antes de describir la amistad que mantenía con aquel compañero. Según relató, compartían proyectos escolares, clases de educación física y entrenamientos de basquetbol. También pasaban tiempo juntos jugando videojuegos. Al explicar cómo era su vínculo en ese momento, aclaró que se trataban como amigos y que no eran novios.

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El acercamiento ocurrió después de que Kunno comenzara a reconocer lo que sentía por él. Durante una conversación, su amigo le confesó que había soñado con besarlo. El participante contó que entonces se dieron un beso y confirmó, ante la pregunta de Manelyk González, que había sido el primero. Después de aquel momento, de acuerdo con su relato, ambos buscaban oportunidades para volver a compartir besos al terminar sus actividades deportivas.

¿Por qué Kunno dejó de hablar con su mejor amigo?

En otro momento de la charla, el granjero recordó que también se reunían para jugar. “Jugábamos a la lucha libre”, comentó al describir una de las actividades que compartían. Más adelante, explicó que la madre de su compañero se enteró del acercamiento entre ambos y, según su versión, le prohibió a su hijo seguir juntándose con él o hablarle.

Kunno describió el cambio que hubo entre un ciclo escolar y otro: durante el primer año de secundaria eran inseparables, mientras que en el segundo dejaron de dirigirse la palabra y permanecían en extremos distintos del salón. Sus amigos preguntaban qué había ocurrido, pero él todavía no les contaba lo sucedido.

Tiempo después, decidió hablar con sus amigas sobre su orientación sexual y explicarles aquella experiencia. “Sí me enamoré de mi mejor amigo”, afirmó durante la conversación.

El participante aseguró que no retomaron el contacto, aunque sus madres mantienen una amistad.