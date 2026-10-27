¿Kevyn “Bicolor” quiere compartir el cuarto del Capataz con Bebeshita?: “A la gente le gusta el morbo”

Daniela Alexis “Bebeshita” le preguntó directamente a Kevyn Contreras “Bicolor” si quería compartir con ella el cuarto de El Capataz en La Granja VIP. El granjero negó haber rechazado esa posibilidad, aunque explicó por qué prefería no dar por hecho que terminarían juntos en la habitación.

¿Qué respondió Bicolor a Bebeshita sobre el cuarto de El Capataz?

“Baby, no quieres que te pongan conmigo, ¿verdad?”, le preguntó Daniela. Él respondió de inmediato: “¿Por qué dices que no? No te dije que no”. Sin embargo, ella señaló que sus respuestas le habían dado esa impresión.

Contreras explicó entonces que su postura tenía que ver con evitar anticiparse a una decisión que, según recordó durante la charla, corresponde a los espectadores. “A mí no me gusta nunca el asegurar nada. El público es el que elige”, expresó antes de compartir su opinión sobre lo que podría influir en esa elección.

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Para Kevyn, las combinaciones de parejas de cuarto que podrían generar diferencias entre los granjeros tienen posibilidades de llamar la atención. “A la gente le gusta el morbo”, sostuvo. Como ejemplo, recordó que Kunno había compartido el cuarto con Camejo y atribuyó esa elección a los desacuerdos entre ambos.

Bicolor explica por qué duda que lo elijan con Bebeshita en La Granja VIP

Al hablar de aquella convivencia, el granjero aseguró que él no había visto los enfrentamientos que, desde su perspectiva, algunos podían esperar. “No pasó nada. No hubo ni un comentario”, dijo, y agregó que tampoco los había visto juntos.

Después imaginó cómo habría sido su propia estancia con Julio: comentó que le habría hecho bromas y que la convivencia habría resultado distinta. Esa comparación le sirvió para explicar por qué considera que compartir una habitación también puede dar lugar a momentos divertidos

Respecto de Bicolor y Bebeshita, Kevyn planteó otra posibilidad: que los espectadores prefieran elegir a alguien más porque ya los ven juntos en otros espacios. “Siento que pues no nos van a poner porque nos ven aquí en todos lados durmiendo juntos”, comentó.

