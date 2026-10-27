Azalia Ojeda asegura que la relación entre Pablo Montero y Natalia Alcocer es una estrategia en La Granja VIP: “Él es muy coqueto con otras mujeres”

Azalia Ojeda puso en duda que el noviazgo entre Pablo Montero y Natalia Alcocer responda únicamente a un interés sentimental. Al ser consultada sobre la pareja de La Granja VIP, expresó que, desde su perspectiva, la relación podría formar parte de una estrategia dentro de la competencia.

¿Por qué Azalia Ojeda cree que Pablo Montero y Natalia Alcocer tienen una estrategia?

La conversación comenzó cuando le preguntaron si había observado que el cantante era coqueto con otras mujeres. Ojeda respondió sin titubear: “Todo el tiempo. Todo el tiempo le ve el cuerpo a todas”. Después, ante la pregunta de si Natalia advertía esas actitudes, aseguró que sí y atribuyó su manera de responder a un intento por mostrarse despreocupada.

Pablo Montero le roba un BESO a Natalia Alcocer; así reaccionó ella (VIDEO)

“Natalia se da cuenta, pero como ella quiere pasar por niña cool, se hace tonta”, sostuvo. Cuando los panelistas le plantearon directamente si consideraba que el noviazgo era real o una decisión para avanzar en el programa, contestó: “Yo creo que es estrategia, sobre todo de Natalia”. Durante el intercambio también se mencionó que las parejas pueden obtener mayor protagonismo en un reality.

Sin embargo, en la charla surgió otra posibilidad: que existan sentimientos porque ambos ya compartieron una historia antes de coincidir en la competencia. Azalia respondió con una generalización sobre el pasado sentimental del intérprete: “Pero Pablo ha tenido historia con todas”.

¿Qué antecedentes tiene Pablo Montero con otras granjeras de La Granja VIP?

Durante la charla, una de las panelistas planteó que Pablo Montero podría estar enamorado de Natalia Alcocer, pues ambos ya habían compartido una historia. Ojeda respondió: “Pero Pablo ha tenido historia con todas”. En el intercambio mencionaron a Ivonne Montero y retomaron un relato que atribuyeron al cantante: que la cargó y la balanceó durante una visita y ella le dio una cachetada. También señalaron que Daniela Alexis “Bebeshita” había contado que hubo un beso entre ellos en una fiesta. Después surgió el nombre de Manelyk González, a quien vincularon con un supuesto paseo en yate en Mazatlán con el intérprete.

