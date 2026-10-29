Natalia Alcocer advierte sobre Julio Camejo en La Granja VIP: “Hay que tener cuidado”

Natalia Alcocer advirtió a Niurka Marcos sobre la manera en que Julio Camejo participa en las estrategias de su equipo en La Granja VIP. Durante la conversación, la granjera expresó sus reservas sobre los acuerdos con su compañero y aseguró que ya había compartido esa preocupación con Pablo Montero.

¿Por qué Natalia Alcocer advierte sobre Julio Camejo en La Granja VIP?

Al hablar con Niurka, Natalia distinguió el cariño que siente por el actor de su opinión sobre sus decisiones dentro de la competencia. Según explicó, considera que Julio termina orientando las jugadas hacia su propio beneficio, incluso cuando sus compañeros buscan seguir un acuerdo colectivo.

“Se lo dije a Pablo: tenemos que tener cuidado con Julio. Lo quiero mucho, pero las estrategias siempre las va a mover para él”, manifestó.

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Alcocer también aseguró que no era la primera vez que identificaba una situación de ese tipo. “Es la segunda vez que lo cacho en una mentira de estrategia”, afirmó.

Natalia continuó con su descripción de lo que, desde su perspectiva, sucede cuando intentan organizarse: “Si estamos por un camino y estamos haciéndolo, él siempre quiere salirse por la tangente”.

¿Qué desacuerdo tuvieron Natalia Alcocer y Julio Camejo por el Peón de Oro?

Un antecedente entre ambos fue la diferencia entre Camejo y sus compañeros de Los Disfuncionales por la elección del Peón de Oro. En aquella conversación, Natalia propuso otorgar el reconocimiento a Daniela Alexis, “Bebeshita”, como parte de una estrategia del equipo. Niurka y Pablo también intentaron convencerlo de aceptar la propuesta.

En un principio, Julio rechazó la idea porque había prometido reconocer el desempeño en las labores. Su argumento fue que debía cumplir el criterio que había comunicado a los Peones. La negativa provocó que Alcocer le dijera que ya no contara con ella para esa estrategia.

Sin embargo, Julio terminó por aceptar la propuesta de sus compañeros y reconoció a Bebeshita como Peón de Oro durante La Gala del domingo 25 de octubre.