El Nido de La Granja VIP: Dinámica donde los Granjeros deberán escoger a quién quieren proteger, pero no todos podrán entrar

En la dinámica de El Nido en La Granja VIP, Pablo Montero por ser el Capataz es el primero en decidir a que Granjero escogen para proteger, haciéndose una selección en cadena, pero de todos solamente 4 no podrán ingresar. Sin embargo, dicha selección tiene una finalidad, descubre todo lo que se dijeron y qué se les encargó.