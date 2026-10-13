El Nido de La Granja VIP: Dinámica donde los Granjeros deberán escoger a quién quieren proteger, pero no todos podrán entrar
Los Granjeros de La Granja VIP participan en El Nido, donde cada uno de ellos deben escoger a la pareja que deben escoger, pero al final algunos no entrarán
En la dinámica de El Nido en La Granja VIP, Pablo Montero por ser el Capataz es el primero en decidir a que Granjero escogen para proteger, haciéndose una selección en cadena, pero de todos solamente 4 no podrán ingresar. Sin embargo, dicha selección tiene una finalidad, descubre todo lo que se dijeron y qué se les encargó.