¡Niurka quedó atrapada en el lodo! Así sufrió para llegar con los cerditos de La Granja VIP

Niurka vivió un pequeño contratiempo en La Granja VIP cuando acudió a alimentar a los cerditos. Mientras caminaba hacia donde estaban los animales, uno de sus pies se hundió en el lodo, lo que complicó su avance y la obligó a batallar para llegar hasta ellos.

Aunque su objetivo era cumplir con la alimentación de los cerditos, el terreno embarrado se convirtió en un obstáculo inesperado. El momento mostró una de las dificultades cotidianas de cuidar a los animales en la granja, donde hasta una tarea sencilla puede convertirse en toda una odisea cuando el lodo se interpone en el camino.