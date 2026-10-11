La Bebeshita se convierte en blanco de burlas durante una batalla de rap en La Granja VIP

La batalla de rap en La Granja VIP subió de tono cuando llegó el turno de Mónica Escobedo y La Bebeshita, pues la primera aprovechó sus rimas para lanzarle varias indirectas a su compañera. Entre bromas sobre su enamoramiento, Mónica le advirtió que no dejara que “se la llevara la tostada” y remató diciendo que prefería que la pisara la guayaba. Las ocurrencias provocaron carcajadas entre los granjeros, pero Mónica todavía tenía más que decir: también se burló de la apariencia y la inteligencia de La Bebeshita con la frase “puede estar nalgoncita, pero tontita”.