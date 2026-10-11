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La Bebeshita se convierte en blanco de burlas durante una batalla de rap en La Granja VIP

Mónica Escobedo no se guardó nada contra La Bebeshita y una de sus rimas provocó carcajadas entre los Granjeros

La batalla de rap en La Granja VIP subió de tono cuando llegó el turno de Mónica Escobedo y La Bebeshita, pues la primera aprovechó sus rimas para lanzarle varias indirectas a su compañera. Entre bromas sobre su enamoramiento, Mónica le advirtió que no dejara que “se la llevara la tostada” y remató diciendo que prefería que la pisara la guayaba. Las ocurrencias provocaron carcajadas entre los granjeros, pero Mónica todavía tenía más que decir: también se burló de la apariencia y la inteligencia de La Bebeshita con la frase “puede estar nalgoncita, pero tontita”.

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