¡Ni una vuelta pudo dar! Kevyn “Bicolor” queda en ridículo ante los Peones al intentar mover solo el molino de La Granja VIP

Un momento incómodo vivió Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP cuando sus compañeros lo dejaron solo para terminar de darle vueltas al molino que utilizan para obtener agua. Mientras los peones ya habían avanzado con la tarea, Kevyn intentó empujarlo por su cuenta, pero no consiguió darle ni una sola vuelta. La situación llamó la atención de los demás, quienes recordaron que Niurka sí había logrado mover el molino, por lo que la comparación no tardó en aparecer. El contraste provocó burlas entre los participantes, que no dejaron pasar la oportunidad de señalar la diferencia entre ambos intentos.