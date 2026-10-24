“No le creo nada”: Fernando Lozada reacciona al TE AMO de Kevyn “Bicolor” a La Bebeshita en La Granja VIP
¿Kevyn está enamorado? La Bebeshita compartió una noticia que la tiene ilusionada
La Bebeshita se mostró emocionada al contarles a sus compañeros que Kevyn le había dicho “te amo” dentro de La Granja VIP. Mientras convivía con “El Mono” Osuna y Fernando Lozada, la participante compartió la noticia y hasta les preguntó si le creían. Sin embargo, Fernando reaccionó con escepticismo y dejó claro que no estaba convencido de sus palabras, aunque reconoció que no era nadie para opinar sobre la relación entre ambos. Mientras tanto, La Bebeshita continuó emocionada por lo que Kevyn supuestamente le expresó, dejando abierta la duda sobre el significado de esas palabras.