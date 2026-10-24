Niurka ya no quiere a Ivonne Montero en su alianza y ESTALLA la polémica: “Que se la lleven al otro grupo”

En una conversación con Rafael Mercadante, salió el tema sobre Ivonne Montero. Según lo dicho por el conductor, la actriz fue invitada por el grupo de Manelyk a sumarse a su pasarela y allí surgió la discusión. Niurka fue contundente con su primer comentario: “Sí, que se la lleven para el otro grupo”, sorprendiendo a Rafa. Eso no fue lo único, sino que la vedette fue muy dura con Ivonne. ¿Se desarma la alianza?