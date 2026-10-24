¿El equipo lo apagó? Kevyn “Bicolor” responde a las críticas de Azalia Ojeda en La Granja VIP

Azalia y Kevyn tuvieron una conversación en La Granja VIP sobre el cambio de actitud que ella ha notado en él. La participante le dijo que en su equipo no entran tibios y señaló que últimamente lo ve aburrido y más apagado. Además, consideró que este cambio podría estar relacionado con la convivencia dentro de su propio equipo. Sin embargo, Kevyn no estuvo de acuerdo con esa interpretación y respondió que él mismo se ha ido apagando, sin atribuirlo directamente a sus compañeros. La conversación puso sobre la mesa cómo ha cambiado su ánimo durante la competencia y qué tanto influye la convivencia en su experiencia.