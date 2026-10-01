La Granja VIP segunda temporada: descubre GRATIS quienes son los nominados HOY en La Asamblea: donde ver en vivo y link para votar PASO A PASO 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre es La Asamblea en La Granja VIP, momento decisivo para los Granjeros, ya que cada uno de ellos se encargará de nominar a quienes ellos quieran, indicando sus razones de la intensa decisión. Para que no te pierdas ningún minuto, te detallaremos todo lo que se vivió en el intenso reality y las reacciones que se generaron.

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¿Quiénes están nominados en la cuarta semana?

El primer día de la semana, vimos que Daniela "Bebeshita" fue nominada por el Legado de Carlos Trejo; sin embargo, todo dio un giro intenso cuando se hicieron pareja, situación que le afecto a Julio Camejo al ser unido con la Granjera.

En el segundo día, Fer Lozada y Kenny Avilés se enfrentó contra Pablo Montero y Natalia Alcocer en el Duelo de Nominación, pero los primeros Granjeros no lograron salvarse, uniéndose a la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP.