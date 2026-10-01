El ritual de 3 días para comenzar en septiembre y llenarte de prosperidad en octubre

El mes de septiembre ya está llegando a su fin, y es por eso que le dará inicio al mes de octubre, por lo que muchas personas comenzarán a llevar adelante una serie de rituales y de hacer balances, análisis de lo que han sido los últimos días y cuáles van a ser los próximos objetivos. Por si no lo sabías, el Feng Shui, una de las disciplinas más antiguas que existe, compartió cuál es el ritual de los tres días que debes empezar hoy para poder llenarte de prosperidad en octubre.

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El Feng Shui es un antiguo sistema filosófico de origen chino que tiene como principal objetivo buscar la armonía en los espacios, a través de la combinación de sus respectivos elementos y en donde lo más importante es que pueda fluir el Chi o energía vital y beneficiar a todos los que habitan una casa. Además, los rituales juegan un rol clave en esto porque ayudará a atraer la prosperidad y abundancia.

En qué consiste el ritual de los 3 días

Antes de terminar el mes de septiembre, es momento para hacer un balance de todo lo bueno y lo malo que te ha ocurrido, como así también manifestar buenos deseos y abundancia, por lo que el Feng Shui, recomienda llevar adelante un ritual que debes comenzarlo hoy sí o sí para que puedas atraer la abundancia y estamos hablando del ritual de los tres días que propone dedicar unos minutos durante tres jornadas consecutivas a diferentes acciones y que a continuación te compartiremos lo que debes hacer.

Cómo hacer el ritual de 3 días